Corea del Nord, Kim Jong-un “riappare” dopo 20 giorni (Di sabato 2 maggio 2020) (Teleborsa) – Kim Jong-un non è malato, tantomeno morto. Le notizie allarmanti sulla sua sorte circolate per una una ventina di giorni vista una insolita assenza sono così, almeno in parte, dissolte. Come del resto avevano da subito e sempre smentito da Pechino e da Seul. Il leader NordCoreano è riapparso in pubblico, e da quanto si vede dalle foto diffuse dall’agenzia di stampa ufficiale del Paese, Kcna, appare in ottime condizioni. Resta il mistero dei motivi della sua momentanea scomparsa dalle scene. Il trentaseienne dittatore, come si è letto sulla prima pagina del quotidiano di regime Rodong Sinmun ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti nella città di Sunchon, 50 chilometri a Nord della capitale Pyongyang. La visita, con tanto di documentazione fotografica, è avvenuta ieri ... Leggi su quifinanza Kim Jong-un non è morto. Il leader della Corea del Nord è tornato in pubblico : le foto

Corea del Nord - riecco Kim Jong-un. L'agenzia di stampa di stato diffonde 21 foto

