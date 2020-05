Camavinga, parla il tecnico del Rennes: «Desidera rimanere con noi» (Di sabato 2 maggio 2020) Il tecnico del Rennes, Julien Stéphan, ha parlato del futuro di Eduardo Camavinga: talentuoso centrocampista francese Eduardo Camavinga sarà uno dei nomi più gettonati per il prossimo calciomercato. Il centrocampista del Rennes è oggetto di desiderio di molte squadre (Real Madrid in particolare) e potrebbe lasciare la Francia in estate. Non è dello stesso parere il tecnico del Rennes, Julien Stèphan che parla così del futuro del centrocampista ai microfoni di Ouest France. «Il suo entoruage prepara la sua carriera a medio e lungo termine. È attaccato al suo club, alle persone che incontra qui. Contrariamente a quanto ho letto, il suo desiderio rimane di continuare da noi. Sa che deve ancora essere confermato ai massimi livelli, soprattutto nelle partite di Champions League. Più avanti, potrebbe esserci un nuovo un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 maggio 2020) Ildel, Julien Stéphan, hato del futuro di Eduardo: talentuoso centrocampista francese Eduardosarà uno dei nomi più gettonati per il prossimo calciomercato. Il centrocampista delè oggetto di desiderio di molte squadre (Real Madrid in particolare) e potrebbe lasciare la Francia in estate. Non è dello stesso parere ildel, Julien Stèphan checosì del futuro del centrocampista ai microfoni di Ouest France. «Il suo entoruage prepara la sua carriera a medio e lungo termine. È attaccato al suo club, alle persone che incontra qui. Contrariamente a quanto ho letto, il suo desiderio rimane di continuare da noi. Sa che deve ancora essere confermato ai massimi livelli, soprattutto nelle partite di Champions League. Più avanti, potrebbe esserci un nuovo un ...

