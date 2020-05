Arezzo | 18enne arrestato dai carabinieri | aveva lanciato molotov contro auto di servizio

(Di sabato 2 maggio 2020) Al giovane, che risiede in Valdarno, contestati i reati di incendio, di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e di scoppio di ordigno al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica

