Arcuri “Lunedi’ inizia la sfida piu’ difficile”

ROMA (ITALPRESS) – "inizia la Fase 2, dobbiamo tutti essere consapevoli che con il 4 maggio inizia una sfida ancora piu' difficile. La relativa liberta' che stiamo per guadagnare deve essere governata in funzione della salute di tutti noi, dovremo tutti immaginare uno scambio ragionevole tra la liberta' relativa e la salute assoluta". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa, chiedendo un "ulteriore responsabilita', da lunedi' inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durera' e come finira', noi tutti dobbiamo ricordarci i sacrifici fatti e dobbiamo capire che saremo ancora piu' protagonisti del risultato finale che la partita marchera'. Non abbassiamo la guardia, vi imploro, il virus si diffonde solo con il contagio, ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, da lunedì in molti laboratori selezionati dal ministero della Salute arriveranno i test sierologici.C… - RaiNews : Finora abbiamo fatto tutti moltissimi sacrifici, e dobbiamo essere riconoscenti a tutti gli italiani. Da lunedì chi… - FedericoDinca : Puntuale intervento del commissario per l’emergenza #coronavirus, Arcuri. Da lunedì mascherine chirurgiche a €0,50… - _DAGOSPIA_ : IL COMMISSARIO DOMENICO ARCURI: DA LUNEDÌ IN VENDITA MASCHERINE A 50 CENTESIMI IN TUTTA ITALIA… - salidaparallela : RT @FedericoDinca: Puntuale intervento del commissario per l’emergenza #coronavirus, Arcuri. Da lunedì mascherine chirurgiche a €0,50 e, a… -

