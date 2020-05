Scuola: esami di maturità 2020 dal 17 giugno (Di venerdì 1 maggio 2020) di Gabriella Lax – L'esame di maturità per gli studenti italiani comincerà il 17 giugno e, a causa dell'emergenza coronavirus, si svolgerà in forma solo orale. Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, ospite di Skuola.net, rispondendo alle domande degli studenti su esami di Stato, ritorno a Scuola e altri temi relativi al mondo della Scuola. Esame di maturità, si parte il 17 giugnoEsame di maturità, modalità e creditiRitorno a Scuola a settembreEsame di maturità, si parte il 17 giugnoTorna su Per quanto riguarda l'esame di terza media Azzolina chiarisce «Faremo preparare una tesina, i ragazzi lavoreranno con i docenti per la consegna e poi ci sarà lo scrutinio finale». Non comincerà con la tesina invece l'esame di maturità, ma ci sarà un argomento di ... Leggi su studiocataldi Maturità e coronavirus - Azzolina : «Gli esami al via il 17 giugno. A settembre si deve tornare a scuola»

