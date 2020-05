Sanchez Roma: il cileno lascerà l’Inter, pronto assalto giallorosso (Di venerdì 1 maggio 2020) La Roma e il Manchester United stanno parlando del possibile trasferimento di Alexis Sanchez in giallorosso. Le ultime Alexis Sanchez ancora in Italia? L’attaccante cileno non verrà riscattato dall’Inter e tornerà, almeno formalmente, al Manchester United. Il suo futuro però potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo Sky Sport, la Roma vorrebbe dare una nuova chance al Nino Maravilla. I rapporti con lo United sono ottimi: i giallorossi infatti vorrebbero cercare un accordo con i Red Devils per il prestito, come accaduto la scorsa estate con Smalling. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Lae il Manchester United stanno parlando del possibile trasferimento di Alexisin. Le ultime Alexisancora in Italia? L’attaccantenon verrà riscattato dall’Inter e tornerà, almeno formalmente, al Manchester United. Il suo futuro però potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo Sky Sport, lavorrebbe dare una nuova chance al Nino Maravilla. I rapporti con lo United sono ottimi: i giallorossi infatti vorrebbero cercare un accordo con i Red Devils per il prestito, come accaduto la scorsa estate con Smalling. Leggi su Calcionews24.com

