Ritratto dell’Italia colpita dal Covid: code e assembramenti al Monte dei Pegni di Torino (Di venerdì 1 maggio 2020) Banco dei Pegni di Torino preso d’assalto: il Ritratto dell’Italia colpita dal Covid In coda dall’alba, decine di persone sono ferme davanti alla porta del Banco dei Pegni di Torino. Non hanno soldi per seppellire i loro cari, morti a causa del Coronavirus, e sono costretti a pignorare quel poco che hanno. Negli ultimi mesi, si è parlato tantissimo delle code immense davanti ai supermercati, mentre adesso crescono anche quelle davanti al Banco dei Pegni: c’è chi ha bisogno di riaprire la propria attività, chi ha spese da sostenere e chi ha bisogno di seppellire i propri cari. Si porta di tutto al Banco dei Pegni, in particolare oro e argento, come la fede di Concetta, 78 anni, che ha perso il marito il 23 marzo: “Non è vero che il funerale lo paga lo Stato”, dice Concetta, come riporta Il Corriere. “Mio marito ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 maggio 2020) Banco deidipreso d’assalto: ildell’ItaliadalIn coda dall’alba, decine di persone sono ferme davanti alla porta del Banco deidi. Non hanno soldi per seppellire i loro cari, morti a causa del Coronavirus, e sono costretti a pignorare quel poco che hanno. Negli ultimi mesi, si è parlato tantissimo delleimmense davanti ai supermercati, mentre adesso crescono anche quelle davanti al Banco dei: c’è chi ha bisogno di riaprire la propria attività, chi ha spese da sostenere e chi ha bisogno di seppellire i propri cari. Si porta di tutto al Banco dei, in particolare oro e argento, come la fede di Concetta, 78 anni, che ha perso il marito il 23 marzo: “Non è vero che il funerale lo paga lo Stato”, dice Concetta, come riporta Il Corriere. “Mio marito ...

_cloro_ : In un momento già difficile e pesante il ritratto rassicurante dell'informazione televisiva in italia: #TG1 #tg2… - rumba15342942 : RT @CarloStagnaro: Uno straordinario ritratto dell'Italia ai tempi del #coronavirus scritto da quel fottuto genio di @frondolino / L’ideolo… - LoreBabini : Calvino immaginò i tempi nuovi come plasmati da due divinità: Vulcano, cioè il saper fare, la forza dell’impegno, e… - federic56795759 : @mariateresacip Un ritratto dell'Italia anni sessanta, purtroppo ancora attuale oggi, nel suo aspetto più ipocrita. - elianaliotta : RT @CandidaMorvillo: “Un ritratto dell’Italia possibile, di un Paese moderno”. Se non ora quando? @venanzio_post @Corriere -

Ultime Notizie dalla rete : Ritratto dell’Italia Rapporto Ocse: ecco il ritratto negativo della gestione pubblica dell’Italia Corriere della Sera