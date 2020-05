Rakuten TV: Parasite, 1917 e Jojo Rabbit in streaming a maggio 2020 (Di venerdì 1 maggio 2020) A maggio 2020 su Rakuten TV grandi emozioni con le migliori novità da Oscar, da Parasite, miglior film 2020, a 1917 e Jojo Rabbit: ecco il catalogo! Il maggio 2020 di Rakuten TV si apre con il botto: arrivano tanti titoli da Oscar, tra cui Parasite, 1917, Jojo Rabbit, oltre a Dolittle e tante altre novità. La magia non finisce mai su Rakuten TV con film di ogni genere per accontentare i gusti di tutti e soddisfare anche i palati più esigenti. A maggio arriva sulla piattaforma in 4K HDR, il film che ha trionfato alla notte degli Oscar 2020 con ben 4 delle più prestigiose statuette: Parasite, primo film in lingua straniera a vincere il premio più importante, quello per il Miglior Film dell'anno. In arrivo, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 maggio 2020) AsuTV grandi emozioni con le migliori novità da Oscar, da, miglior film, a: ecco il catalogo! IldiTV si apre con il botto: arrivano tanti titoli da Oscar, tra cui, oltre a Dolittle e tante altre novità. La magia non finisce mai suTV con film di ogni genere per accontentare i gusti di tutti e soddisfare anche i palati più esigenti. Aarriva sulla piattaforma in 4K HDR, il film che ha trionfato alla notte degli Oscarcon ben 4 delle più prestigiose statuette:, primo film in lingua straniera a vincere il premio più importante, quello per il Miglior Film dell'anno. In arrivo, ...

Il programma Rakuten TV di Maggio

