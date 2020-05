Psr Campania, Coldiretti: “Bene nuove risorse per indennità compensative” (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSul tavolo della Giunta Regionale della Campania è arrivata la richiesta di rimodulare le risorse destinate alle indennità compensative per le zone montane. Coldiretti Campania commenta favorevolmente l’annuncio di Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura, di aver posto al governatore Vincenzo De Luca, insieme al Gruppo Consiliare del Partito Democratico, la necessità di rifinanziare la misura 13.1.1 del PSR Campania, dedicata al pagamento compensativo per le zone montane, interessando il territorio di 350 Comuni delle aree interne. Il presidente Petracca, intervenuto ieri al seminario online convocato dal presidente di Coldiretti Avellino, Francesco Acampora, per discutere sugli effetti del CoViD19 sul comparto vitivinicolo, ha aggiunto che alla luce dello slittamento della nuova Pac, occorre trovare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSul tavolo della Giunta Regionale dellaè arrivata la richiesta di rimodulare ledestinate alle indennità compensative per le zone montane.commenta favorevolmente l’annuncio di Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura, di aver posto al governatore Vincenzo De Luca, insieme al Gruppo Consiliare del Partito Democratico, la necessità di rifinanziare la misura 13.1.1 del PSR, dedicata al pagamento compensativo per le zone montane, interessando il territorio di 350 Comuni delle aree interne. Il presidente Petracca, intervenuto ieri al seminario online convocato dal presidente diAvellino, Francesco Acampora, per discutere sugli effetti del CoViD19 sul comparto vitivinicolo, ha aggiunto che alla luce dello slittamento della nuova Pac, occorre trovare ...

agronotizie : Psr Campania, 39 milioni di pagamenti per i giovani - mimmopelagalli : Psr Campania, 39 milioni di pagamenti per i giovani @agronotizie - FernandoVecchi3 : Purtroppo devo registrare che in Regione Campania, il nostro Governatore Vincenzo De Luca, ha tagliato del 75% le r… -

Ultime Notizie dalla rete : Psr Campania Psr Campania, in arrivo 9,3 milioni per gli investimenti Agronotizie Coldiretti: bene nuove risorse per indennità compensative

Sul tavolo della Giunta Regionale della Campania è arrivata la richiesta di rimodulare le risorse destinate alle indennità compensative per le zone montane. Coldiretti Campania commenta favorevolmente ...

Regione Campania crea fondo per l'Agricoltura

La Regione Campania, nella programmazione 2014-2020 in Agricoltura, ha inteso dare grande rilievo alla Misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale ed in particolare alla Tipologia di Intervento 13.1.1 ...

Sul tavolo della Giunta Regionale della Campania è arrivata la richiesta di rimodulare le risorse destinate alle indennità compensative per le zone montane. Coldiretti Campania commenta favorevolmente ...La Regione Campania, nella programmazione 2014-2020 in Agricoltura, ha inteso dare grande rilievo alla Misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale ed in particolare alla Tipologia di Intervento 13.1.1 ...