"Non c'è più spazio", choc-coronavirus: il camion degli orrori, era pieno zeppo di cadaveri (Di venerdì 1 maggio 2020) Decine di corpi stipati in due furgoni e un camion frigorifero. Questa la scena inquietante che si sono trovati di fronte i poliziotti di New York. Da quanto scrive il New York Times, gli agenti hanno trovato numerosi cadaveri (per la Cnn addirittura una sessantina) fuori dalla sede di un'impresa di pompe funebri di Brooklyn. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi cittadini, che, insospettiti dal forte odore, hanno chiamato la polizia. "Sono stato costretto a usare i camion a noleggio, come deposito temporaneo", si è giustificato il proprietario dell'agenzia lamentando l'impossibilità di seppellire o cremare i morti e denunciando la mancanza di spazio all'interno della struttura per poterli contenere tutti. La causa è l'emergenza coronavirus che ha piegato anche la Grande Mela e causato oltre 63mila decessi. Nel dettaglio ... Leggi su liberoquotidiano De Luca : "Mascherina obbligatoria fuori casa da oggi - chi non la indossa è una bestia"

Biden accusato di abusi sessuali - lui smentisce : "Non è mai successo"

Elisabetta Gregoraci teme per il figlio : "Nathan ha paura di uscire. Non è facile" - (Di venerdì 1 maggio 2020) Decine di corpi stipati in due furgoni e unfrigorifero. Questa la scena inquietante che si sono trovati di fronte i poliziotti di New York. Da quanto scrive il New York Times, gli agenti hanno trovato numerosi cadaveri (per la Cnn addirittura una sessantina) fuori dalla sede di un'impresa di pompe funebri di Brooklyn. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi cittadini, che, insospettiti dal forte odore, hanno chiamato la polizia. "Sono stato costretto a usare ia noleggio, come deposito temporaneo", si; giustificato il proprietario dell'agenzia lamentando l'impossibilità di seppellire o cremare i morti e denunciando la mancanza diall'interno della struttura per poterli contenere tutti. La causa; l'emergenzache ha piegato anche la Grande Mela e causato oltre 63mila decessi. Nel dettaglio ...

Pontifex_it : Il cristianesimo non è solo una dottrina, un modo di comportarsi, una cultura. Sì, è anche tutto questo, ma il nocc… - borghi_claudio : 300mila visualizzazioni per ora. Non posso rispondere a tutti i commenti quindi un grazie a tutti, sapere di avervi… - lauraboldrini : Il professionista dell’assenteismo ha scambiato il parlamento per un locale notturno Usare istituzioni per propaga… - ciccio_co : Una cosa che qualcuno forse non sa è che Disney Channel è stato chiuso solo in Italia non in tutti i paesi. - psycholowgical : RT @lusurpateur_: Mio padre mi ha regalato questo. È tipo un iphone, ma non te lo puoi portare dietro quando esci. -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Noi e il lavoro che non c’è più la Repubblica Sergio Mattarella, il discorso del primo maggio: "Il governo deve fornire indicazioni chiare e ragionevoli"

Queste sono state le parole: “Questo cambiamento andrà sapientemente governato affinché la nuova fase non comporti condizioni di ulteriore precarietà ed esclusioni, ma sia l’occasione per affrontare ...

Disney+, a maggio arrivano tanti film tutti da vedere

Il 15 maggio invece è dedicato al Marvel Cinematic Universe con il debutto di “Ant-Man & The Wasp” Il 4 maggio non poteva che essere dedicato a Star Wars. Infatti, in questa data cade lo Star Wars Day ...

Queste sono state le parole: “Questo cambiamento andrà sapientemente governato affinché la nuova fase non comporti condizioni di ulteriore precarietà ed esclusioni, ma sia l’occasione per affrontare ...Il 15 maggio invece è dedicato al Marvel Cinematic Universe con il debutto di “Ant-Man & The Wasp” Il 4 maggio non poteva che essere dedicato a Star Wars. Infatti, in questa data cade lo Star Wars Day ...