Lo studio che dice che la pandemia durerà altri 18-24 mesi

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ladi coronavirus durerà ancora per 18-24, ovvero fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia, e un vaccino potrebbe aiutare ma non in tempi rapidi: è la previsione del ‘Center for Infectious Disease Research and Policy’ (CIDRAP) dell’Università del Minnesota, riportata in un articolo della Cnn. Locheche ladurerà18-24“Questa cosa non si fermerà finché non infetta il 60-70 percento della popolazione”, ha detto all’emittente Usa Mike Osterholm, direttore del CIDRAP e uno degli autori dello: “L’idea che finirà presto sfida la microbiologia”. Da parte sua, l’epidemiologo della Harvard School of Public Health e un altro autore dello, Marc Lipsitch, hanno sottolineato che, ...