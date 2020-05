La vita in diretta, Alberto Matano e le tensioni con Lorella Cuccarini: ‘Lo dico in diretta’ (Di venerdì 1 maggio 2020) Nelle scorse ore voci di corriodio hanno reso agitate le acque a La vita in diretta. Lorella Cuccarini infatti, stando ai rumors, sarebbe in procinto di lasciare il programma di Rai 1 a causa di pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano. Ma nella puntata in onda giovedì 30 aprile il giornalista ha speso parole di stima e gratitudine per la collega, gettando acqua sul fuoco nel tentativo di spegnere i pettegolezzi. La smentita di Alberto Matano “Lorella, io voglio dirti grazie per questi due mesi, sono stati lo possiamo dire adesso molto difficili” ha detto Alberto Matano in apertura di puntata (QUI il video). “Abbiamo lavorato in situazioni davvero complicate, da soli, con misure di sicurezza davvero strettissime e forse tutto questo ci ha consentito di essere con voi in questo momento. Voglio ringraziare tutta la squadra e Lorella che è una ... Leggi su tvzap.kataweb La vita in diretta : Matano smentisce la crisi con la Cuccarini

“Rapporti pessimi” : Lorella e Cuccarini e Alberto Matano ai ferri corti - lei lascia La vita in diretta? (Di venerdì 1 maggio 2020) Nelle scorse ore voci di corriodio hanno reso agitate le acque a Laininfatti, stando ai rumors, sarebbe in procinto di lasciare il programma di Rai 1 a causa di pessimi rapporti con il co-conduttore. Ma nella puntata in onda giovedì 30 aprile il giornalista ha speso parole di stima e gratitudine per la collega, gettando acqua sul fuoco nel tentativo di spegnere i pettegolezzi. La smentita di, io voglio dirti grazie per questi due mesi, sono stati lo possiamo dire adesso molto difficili” ha dettoin apertura di puntata (QUI il video). “Abbiamo lavorato in situazioni davvero complicate, da soli, con misure di sicurezza davvero strettissime e forse tutto questo ci ha consentito di essere con voi in questo momento. Voglio ringraziare tutta la squadra eche è una ...

