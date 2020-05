Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina (Di venerdì 1 maggio 2020) I Cinque Quartieri di Firenze comunicano che le manifestazioni “Cantine in piazza”, “Svuota la cantina” o similari previste per il mese di maggio sono rimandate all’edizione autunnale. Tale decisione è legata all’emergenza covid-19. Questi mercatini sono caratterizzati da una concentrazione e da un afflusso di persone importante. Pertanto una drastica riduzione del pubblico e dei banchini, sicuramente necessaria per il distanziamento qualora fosse possibile realizzarlo con le prossime prescrizioni normative, provocherebbe la perdita del senso e dell’efficacia delle manifestazioni. I quartieri auspicano di poter svolgerle al meglio tra i mesi di settembre e ottobre. I Quartieri che avevano già concluso il bando per i cittadini espositori (Quartiere 4 e Quartiere 5) utilizzeranno le stesse domande per formare la graduatoria ... Leggi su laprimapagina Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina

Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina

Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina (Di venerdì 1 maggio 2020) I Cinque Quartieri dicomunicano che le manifestazioni “in”, “la” o similari previste per il mese di maggio sono rimandate all’edizione autunnale. Tale decisione è legata all’emergenza covid-19. Questi mercatini sono caratterizzati da una concentrazione e da un afflusso di persone importante. Pertanto una drastica riduzione del pubblico e dei banchini, sicuramente necessaria per il distanziamento qualora fosse possibile realizzarlo con le prossime prescrizioni normative, provocherebbe la perdita del senso e dell’efficacia delle manifestazioni. I quartieri auspicano di poter svolgerle al meglio tra i mesi di settembre e ottobre. I Quartieri che avevano già concluso il bando per i cittadini espositori (Quartiere 4 e Quartiere 5) utilizzeranno le stesse domande per formare la graduatoria ...

zazoomblog : Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina - #Firenze. #Rinviate #autunno #Cantine - zazoomnews : Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina - #Firenze. #Rinviate #autunno #Cantine - zazoomblog : Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina - #Firenze. #Rinviate #autunno #Cantine - zazoomnews : Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina - #Firenze. #Rinviate #autunno #Cantine - zazoomblog : Firenze. Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina - #Firenze. #Rinviate #autunno #Cantine -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Rinviate Firenze Rinviate in autunno Cantine in piazza e Svuota la cantina Zazoom Blog Covid-19, la Marcia globale per i diritti umani diventa virtuale

Circa 2000 studenti e docenti delle scuole primarie e secondarie da tutta la Toscana, avrebbero dovuto invadere oggi le strade di Firenze, per la seconda edizione della “Marcia globale per i diritti u ...

Rinviata per l'emergenza Coronavirus, la "Marcia globale per i diritti umani" diventa virtuale

L’edizione di quest’anno, dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici, dopo il successo della prima edizione, avrebbe dovuto svolgersi parallelamente in 10 Paesi collegati idealmente con il capoluogo ...

Circa 2000 studenti e docenti delle scuole primarie e secondarie da tutta la Toscana, avrebbero dovuto invadere oggi le strade di Firenze, per la seconda edizione della “Marcia globale per i diritti u ...L’edizione di quest’anno, dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici, dopo il successo della prima edizione, avrebbe dovuto svolgersi parallelamente in 10 Paesi collegati idealmente con il capoluogo ...