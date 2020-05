Coronavirus, medici e infermieri inviati dall’Albania festeggiano la fine della missione con una festa in albergo: denunciati e multati (Di venerdì 1 maggio 2020) Dopo un mese in prima linea, al fianco dei medici italiani impegnati a curare le persone affette da Coronavirus, l’esperienza del personale sanitario inviato dall’Albania agli Spedali Civili di Brescia si è conclusa con una multa da 500 euro a testa e una denuncia. Nella nottata di mercoledì, circa una decina di loro si è riunita in una camera dell’albergo che li ospitava festeggiando con birra e musica alta, ma il proprietario della struttura ha avvertito la polizia che li ha sanzionati. “Purtroppo nell’albergo in cui eravamo alloggiati a Brescia ci siamo un po’ lasciati andare all’esternazione della nostra soddisfazione per l’opera compiuta e per essere risultati negativi alla prova del doppio tampone. Questo non ci impedirà di continuare il nostro lavoro senza renderci conto di avere recato disturbo”, ... Leggi su ilfattoquotidiano Infiammazione sconosciuta sui guariti da coronavirus - l’allarme dei medici

Dopo un mese in prima linea, al fianco dei medici italiani impegnati a curare le persone affette da Coronavirus, l'esperienza del personale sanitario inviato dall'Albania agli Spedali Civili di Brescia si è conclusa con una multa da 500 euro a testa e una denuncia. Nella nottata di mercoledì, circa una decina di loro si è riunita in una camera dell'albergo che li ospitava festeggiando con birra e musica alta, ma il proprietario della struttura ha avvertito la polizia che li ha sanzionati. "Purtroppo nell'albergo in cui eravamo alloggiati a Brescia ci siamo un po' lasciati andare all'esternazione della nostra soddisfazione per l'opera compiuta e per essere risultati negativi alla prova del doppio tampone. Questo non ci impedirà di continuare il nostro lavoro senza renderci conto di avere recato disturbo", ...

