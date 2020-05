RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: edoardo_bennato - alex_britti - notte di mezza estate - LaFeltrinelli : Un desiderio espresso con spensieratezza e al tempo stesso profondità, da intonare oggi più che mai! @ALEX_BRITTI… - loveasachild : RT @NazCantanti: Concerto del Primo Maggio, quest'anno in diretta su RAI3 e Radio2. Tra gli ospiti, presentati dalla brava @ambraangiolinir… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Alex Britti - Una -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - YCuccu : RT @primomaggioroma: Oggi #PrimoMaggio! ??Ecco un messaggio per voi da parte di #Aiello, @ALEX_BRITTI, #Fasma e #Fulminacci. Stasera tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Britti Alex Britti al concerto del Primo Maggio, carriera e curiosità sul cantante romano Sky Tg24 1° maggio: Ambra conduce il concertone virtuale, dalle 20 a mezzanotte su Rai3 e Radio2

Spettacoli e Cultura - Fra gli ospiti pronti Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Alex Britti, Bugo, Lo Stato Sociale, e poi Irene Grandi, Paola Turci, Dardust, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e ...

Alex Britti/ “Una parola differente” nuovo singolo per dare speranza in tempi di Coronavirus

Ci sarà anche Alex Britti tra i protagonisti del concerto del Primo Maggio che si svolgerà ‘a distanza’ in questo particolare periodo di emergenza Coronavirus. Per Alex Britti si tratterà dell’apertur ...

Spettacoli e Cultura - Fra gli ospiti pronti Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Alex Britti, Bugo, Lo Stato Sociale, e poi Irene Grandi, Paola Turci, Dardust, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e ...Ci sarà anche Alex Britti tra i protagonisti del concerto del Primo Maggio che si svolgerà ‘a distanza’ in questo particolare periodo di emergenza Coronavirus. Per Alex Britti si tratterà dell’apertur ...