Vivi e lascia vivere dove vedere le puntate in tv, streaming, replica (Di giovedì 30 aprile 2020) Vivi E lascia vivere dove vedere. Da giovedì 23 aprile 2020 arriva su Rai 1 la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA DELLE puntate Vivi e lascia vivere dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate di Vivi e lascia vivere vanno in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione Raiplay dedicata alla fiction. Vivi e lascia vivere streaming Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche ...

Elena Sofia Ricci su Vivi e lascia vivere svela : "Niente è come sembra"

