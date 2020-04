The Matrix 4: Lana Wachowski non usa le seconde unità per le scene d'azione (Di giovedì 30 aprile 2020) Chad Stahelski fa parte del team al lavoro su The Matrix 4 e ha confermato che Lana Wachowski si occupa personalmente delle riprese delle scene d'azione. Lana Wachowski sta girando personalmente tutte le scene di azione di The Matrix 4, come ha svelato in una recente intervista Chad Stahelski. Il filmmaker, insieme a David Leitch, aveva già collaborato con la regista in occasione della trilogia originale e fa attualmente parte del team dell'atteso sequel. Rispondendo a una domanda di Collider Chad Stahelski ha raccontato: "Ciò che rende Lana Wachowski così grandiosa è che dirige le sue scene di azione. Abbiamo avuto dei registi della seconda unità in alcune occasioni semplicemente per questioni logistiche. Ma recentemente, e specialmente in occasione di The Matrix 4, sta occupandosi personalmente ... Leggi su movieplayer The Matrix 4 potrebbe aver già spiegato perché Laurence Fishburne non sarà Morpheus

The Matrix 4 - la troupe tedesca chiede al governo un aiuto economico dopo lo stop delle riprese

Coronavirus | anche The Batman e Matrix 4 destinati ad essere rinviati? (Di giovedì 30 aprile 2020) Chad Stahelski fa parte del team al lavoro su The4 e ha confermato chesi occupa personalmente delle riprese delled'sta girando personalmente tutte ledidi The4, come ha svelato in una recente intervista Chad Stahelski. Il filmmaker, insieme a David Leitch, aveva già collaborato con la regista in occasione della trilogia originale e fa attualmente parte del team dell'atteso sequel. Rispondendo a una domanda di Collider Chad Stahelski ha raccontato: "Ciò che rendecosì grandiosa è che dirige le suedi. Abbiamo avuto dei registi della seconda; in alcune occasioni semplicemente per questioni logistiche. Ma recentemente, e specialmente in occasione di The4, sta occupandosi personalmente ...

IdaLa56 : @bubinoblog Meno male che ci sono le piattaforme streaming per dispetto durante Contagion mi sparo su NETFLIX 6 epi… - secularhitchens : @OccuWorld @JoshuaYJackson I prefer the matrix scenario. - westonuram : Monica Bellucci in the Matrix 2 appreciation post - ThE___MaTrIx : RT @lxznr: Il momento più difficile della mia vita? Quando a Berlino mi tolsero il respiratore. Il tentativo andava fatto, ma io ricordo le… - wakeyongie : sono le 00:50 e io sto uscendo pazza per tutto questo thread, ancora una volta la conferma che gli nct abbiano un c… -

Ultime Notizie dalla rete : The Matrix The Matrix 4: Lana Wachowski non usa le seconde unità per le scene d'azione Movieplayer.it The Matrix 4: Lana Wachowski non usa le seconde unità per le scene d'azione

Chad Stahelski fa parte del team al lavoro su The Matrix 4 e ha confermato che Lana Wachowski si occupa personalmente delle riprese delle scene d'azione. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 30/04/2020 Lana Wa ...

Il film Contagion torna in tv e riporta su Canale 5 Matrix con Nicola Porro. Salta Scherzi a parte

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...

Chad Stahelski fa parte del team al lavoro su The Matrix 4 e ha confermato che Lana Wachowski si occupa personalmente delle riprese delle scene d'azione. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 30/04/2020 Lana Wa ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...