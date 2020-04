Sindaco viola quarantena e balla al party sul terrazzo | VIDEO (Di giovedì 30 aprile 2020) Un Sindaco viola quarantena e norme di distanziamento sociale per prendere parte ad una festa celebrata su di un palazzo della sua città. Un Sindaco viola quarantena e relative norme di sicurezza, dando in assoluto il cattivo esempio. Lui è Gaetano Scullino, primo cittadino leghista di Ventimiglia, in provincia di Imperia, che ha preso parte … L'articolo Sindaco viola quarantena e balla al party sul terrazzo VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Funerale Sindaco Saviano - De Luca tuona : "Violata gravemente la legge! Pronte le necessarie sanzioni"

Napoli - la folla viola i divieti per i funerali del sindaco-medico di Saviano

Il sindaco di Messina fa una maldestra imitazione di Conte: 'Guai a chi viola l'astinenza sessuale'

NARDELLA? Suolo pubblico ai locali gratis dall'1/6

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato della crisi dei ristoranti e bar conseguente alla chiusura forzata e alle prossime norme restringenti da rispettare. Ecco le sue parole a Pomeriggio 5: ...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato della crisi dei ristoranti e bar conseguente alla chiusura forzata e alle prossime norme restringenti da rispettare. Ecco le sue parole a Pomeriggio 5: