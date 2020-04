Quarantena obbligatoria 4 maggio: quanto dura e chi deve farla (Di giovedì 30 aprile 2020) Quarantena obbligatoria 4 maggio: quanto dura e chi deve farla Quarantena obbligatoria dopo il 4 maggio: diverse regioni del Meridione si stanno muovendo in previsione dei rientri presso il proprio luogo di residenza dal Nord, la zona d’Italia maggiormente colpita dall’epidemia. Segui Termometro Politico su Google News Fase 2 coronavirus: rischio 430 mila in rianimazione. Lo studio Quarantena obbligatoria: Il Sud si prepara Le regioni meridionali prevedono un consistente flusso di rientro dal Nord – le cifre del Ministero dei Trasporti, basate sulle prenotazioni di aerei e treni, parlano di 3 milioni di viaggiatori – nel momento in cui le restrizioni agli spostamenti tuttora in vigore permetteranno di tornare nel proprio luogo di residenza e domicilio a partire dal 4 maggio. Il provvedimento era molto atteso, figli, fratelli, genitori e ... Leggi su termometropolitico Assalto al Sud dal 4 maggio - De Luca prepara la stretta : in quarantena obbligatoria chi torna dal Nord

