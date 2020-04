Nascar 2020: si riparte a Darlington il 17 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Non è tutto fermo in questo periodo di emergenza sanitaria. Di fatti è la Nascar, celebre categoria automobilista americana, a riprendere, seppur a porte chiuse. Il campionato statunitense dei modelli di serie tornerà in pista il 17 maggio a Darlington, in Carolina del Sud. “La Nascar e i suoi team sono entusiasti di tornare alle corse e hanno un grande rispetto per la responsabilità derivante dal ritorno alle competizioni. Riprenderemo in un ambiente che garantirà la sicurezza dei nostri concorrenti e addetti (sarà presente solo il personale essenziale con obbligo di mascherine). Il programma rivisto si svolge solo fino a maggio e prevede 7 gare complessive fra il Darlington Raceway e il Charlotte Motor Speedway“, le parole del vicepresente esecutivo della Serie O’Donnell (fonte: gazzetta.it) Quale sarà dunque il ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 aprile 2020) Non è tutto fermo in questo periodo di emergenza sanitaria. Di fatti è la, celebre categoria automobilista americana, a riprendere, seppur a porte chiuse. Il campionato statunitense dei modelli di serie tornerà in pista il 17, in Carolina del Sud. “Lae i suoi team sono entusiasti di tornare alle corse e hanno un grande rispetto per la responsabilità derivante dal ritorno alle competizioni. Riprenderemo in un ambiente che garantirà la sicurezza dei nostri concorrenti e addetti (sarà presente solo il personale essenziale con obbligo di mascherine). Il programma rivisto si svolge solo fino ae prevede 7 gare complessive fra ilRaceway e il Charlotte Motor Speedway“, le parole del vicepresente esecutivo della Serie O’Donnell (fonte: gazzetta.it) Quale sarà dunque il ...

