"Lì niente droni? Solo per le vecchiette in chiesa?". Socci vede Striscia e incastra la Lamorgese (Di giovedì 30 aprile 2020) Basta Striscia la Notizia per evidenziare le mancanze e le contraddizioni del governo su lockdown, isolamento e Fase 2. Antonio Socci, su Twitter, chiama a rapporto la ministra degli Interni Luciana Lamorgese prendendo ad esempio l'acrobatico inviato in bicicletta del tg satirico di Canale 5 diretto da Antonio Ricci, Vittorio Brunotti, che "mostra lo spaccio h24 nel milanese in questi giorni". "Lì niente droni? niente elicotteri?", chiede polemico Socci al capo del Viminale. "Ah certo, dovete scovare le pericolose vecchiette che vanno in chiesa o il tipo che prende il sole. Quelli sì che sono pericolosi, vero?", domanda caustico. Come dargli torto. Leggi su liberoquotidiano Veleni alla Baggina : "Lì niente mascherine" (Di giovedì 30 aprile 2020) Bastala Notizia per evidenziare le mancanze e le contraddizioni del governo su lockdown, isolamento e Fase 2. Antonio, su Twitter, chiama a rapporto la ministra degli Interni Luciana Lamorgese prendendo ad esempio l'acrobatico inviato in bicicletta del tg satirico di Canale 5 diretto da Antonio Ricci, Vittorio Brunotti, che "mostra lo spaccio h24 nel milanese in questi giorni". "elicotteri?", chiede polemicoal capo del Viminale. "Ah certo, dovete scovare le pericoloseche vanno ino il tipo che prende il sole. Quelli sì che sono pericolosi, vero?", domanda caustico. Come dargli torto.

borghi_claudio : Il nostro amico 'unione bancaria' @EnricoLetta ha appena detto: 'Stanotte downgrade debito Italia, senza UE sarebbe… - EnricoLetta : Cosa fa l’Europa per noi? #Fitch ci declassa. Colpo duro, ingiusto, che ci avrebbe affondato se non ci fosse l’Euro… - Pontifex_it : Nel giorno di Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, Patrona d’Europa, #PreghiamoInsieme per l’unità dell’U… - BennyBr27 : @SatiriCaZz Però a me una risata l'ha strappata! - AttilaAzureRive : RT @mara_carfagna: L'usura è l'unico reato che cresce nel primo mese di #lockdown. Manca la liquidità e la criminalità allunga la mano su f… -

Ultime Notizie dalla rete : Lì niente Coronavirus, l'Oms: "Svezia modello per il ritorno alla normalità" la Repubblica Reggio Calabria: scoperta discarica di inerti accumulati illecitamente e utilizzati per costruire una rampa carrabile abusiva, denunciata una persona

I militari della Stazione Carabinieri forestale di San Roberto hanno scoperto e sequestrato in località Villamesa del Comune di Calanna (RC), all’interno di un area privata, un consistente accumulo di ...

Rocky 4, Dolph Lundgren spedì Stallone in terapia intensiva: ecco come

Nella lunga saga cinematografica di Rocky, che conta attualmente sei capitoli principali e due sequel spin-off con Creed, sicuramente Rocky IV è tra i più amati film della serie con protagonista Sylve ...

I militari della Stazione Carabinieri forestale di San Roberto hanno scoperto e sequestrato in località Villamesa del Comune di Calanna (RC), all’interno di un area privata, un consistente accumulo di ...Nella lunga saga cinematografica di Rocky, che conta attualmente sei capitoli principali e due sequel spin-off con Creed, sicuramente Rocky IV è tra i più amati film della serie con protagonista Sylve ...