Jole Santelli: "Mi spiace per Conte, ma apro i bar e chiudo i confini" (Di giovedì 30 aprile 2020) Jole Santelli non solo non si è pentita di aver riaperto la sua Calabria, ma nel corso di un’intervista con l’Huffington Post annuncia che non si ferma e che ne ha pronta un’altra: “Firmerò una ordinanza in cui vieterò di rientrare a chi proviene da altre Regioni”.Presidente Santelli, però stamane in aula il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ripreso tutti i governatori e ha parlato di “iniziative improvvide di singoli enti locali” e a suo parere “illegittimi”. Si è sentita chiamata in causa visto che vuole riaprire da oggi?Non mi sono sentita chiamata in causa. Mi dispiace solo che abbia utilizzato quei toni, avrei preferito se avesse adoperato toni più eleganti, come è sua consuetudine.Ha già ricevuto la lettera di diffida del ministro Affari regionali Boccia?No, non ... Leggi su huffingtonpost I comuni calabresi che dicono no all’ordinanza di Jole Santelli

