Ferrari - Ripresa dal 4 maggio e produzione a regime in pochi giorni

(Di giovedì 30 aprile 2020) Dal 4è pronta a ripartire anche la. A Maranello non vogliono, però, perdere ulteriore tempo dopo quasi due mesi di chiusura a causa del coronavirus e contano di tornare in breve tempo alla piena normalità operativa: latornerà agià l'8.Gli ordini della clientela. Il motivo è legato ovviamente alla necessità di soddisfare le richieste di clienti che spesso devono attendere mesi e mesi per avere in consegna l'auto dei loro sogni. Solo per le one-off, come la SP3JC o P80/C, i tempi di attesa arrivano a sfiorare i tre anni. Del resto, come ammesso recentemente dall'amministratore delegato Louis Camilleri, le prenotazioni continuano a rimanere su livelli elevati e a prova di coronavirus: "Le cinque novità del 2019 hanno avuto tutte una risposta entusiasta da parte del mercato e sostengono ...