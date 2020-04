Fase 2: le risposte a cosa non sappiamo su prevenzione dei contagi, tutela degli anziani, scuola (Di giovedì 30 aprile 2020) La fase due sta per iniziare. Ufficialmente si parte il 4 maggio. Quello che sappiamo: sì agli incontri con i «congiunti» (anche anziani, ma restano vietati gli assembramenti); sì alla ripresa delle attività motorie a distanza; sì alla riapertura di alcuni settori produttivi (come il manufatturiero e i cantieri); e sì anche alla possibilità di rientro nel luogo di domicilio o residenza di chi è rimasto bloccato dal primo lockdown. Resta, però, l’obbligo dell’autocertificazione. Ma sono anche tante (troppe?) le cose che ancora non sappiamo. I buchi neri. Manca – soprattutto nella regione maggiormente colpita dal Covid-19, la Lombardia – una strategia su tamponi, tracciamento e scuola. Abbiamo provato a rivolgere alcune delle «nostre» domande in sospeso a immunologi, politici ed esperti. Queste le loro risposte. Leggi su vanityfair Fase 2 - presidio fisso Lega a Camera e Senato - Salvini : "Finché non arrivano risposte certe". Alleati freddi

Fase 2 - la Lega : «Restiamo a oltranza in Parlamento fino a risposte di Conte». Meloni : «Iniziativa non concordata»

La fase due sta per iniziare. Ufficialmente si parte il 4 maggio. Quello che sappiamo: sì agli incontri con i «congiunti» (anche anziani, ma restano vietati gli assembramenti); sì alla ripresa delle attività motorie a distanza; sì alla riapertura di alcuni settori produttivi (come il manufatturiero e i cantieri); e sì anche alla possibilità di rientro nel luogo di domicilio o residenza di chi è rimasto bloccato dal primo lockdown. Resta, però, l'obbligo dell'autocertificazione. Ma sono anche tante (troppe?) le cose che ancora non sappiamo. I buchi neri. Manca – soprattutto nella regione maggiormente colpita dal Covid-19, la Lombardia – una strategia su tamponi, tracciamento e scuola. Abbiamo provato a rivolgere alcune delle «nostre» domande in sospeso a immunologi, politici ed esperti. Queste le loro risposte.

