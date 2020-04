Coronavirus, Gruppo Cap dona 1 milione ai Comuni di Monza e Brianza (Di giovedì 30 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – Da Gruppo CAP 1 milione di euro anche ai Comuni soci nella Provincia Monza e Brianza. Rientrano dunque anche 41 Comuni MB tra i destinatari dei 10 milioni di euro stanziati da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Citta’ metropolitana di Milano, a sostegno di tutti i Comuni gestiti e degli ospedali pubblici del territorio. L’iniziativa raccoglie l’invito del decreto Cura Italia, che incentiva le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologica in favore, tra gli altri soggetti, di amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali ed enti pubblici non economici.“Abbiamo scelto di affrontare il Covid-19 seguendo una parola d’ordine: nessuno sara’ lasciato solo”, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - 1 mln euro da Gruppo Cap per 41 Comuni di Monza e Brianza

**Coronavirus : Lega occupa aula - in corso capigruppo al Senato**

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gruppo Coronavirus, Gruppo Pd: «Perché l'Asl1 non ha individuato struttura per pazienti positivi in dimissione da ospedale? Riviera24 Una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza in Lombardia

Covid-19. Ma anche la ripartenza, sapendo coniugare sicurezza sanitaria e rilancio economico. Queste sono le proposte formulate dal Gruppo regionale del Pd nel consiglio lombardo. E quella relativa ...

La responsabilità sociale vince in Trentino

Nell'Italia nord-orientale 4 cittadini su 5 giudicano positiva la qualità della vita. Il 7 maggio a Trento nella nuova tappa del Salone della CSR e dell'innovazione sociale in diretta streaming si par ...

