Coronavirus | 285 morti | 1 872 casi in più e oltre 4mila guariti Crollo di positivi

(Di giovedì 30 aprile 2020) In Italia altre 285 persone sono morte per conseguenze derivate dal. Ieri il dato era di 323. È quanto ha diramato il capo dipartimento...

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 101.551 • Deceduti: 27.967 (+285, +1,0%) • Dimessi/Gu… - robertobernabo : #coronavirus #30aprile mai da settimane così pochi nuovi contagiati (+1.872) e guariti (+4.693); i morti sono 285,… - LeottaVi : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 101.551 • Deceduti: 27.967 (+285, +1,0%) • Dimessi/Guariti: 75… - AlviseArmellini : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 101.551 • Deceduti: 27.967 (+285, +1,0%) • Dimessi/Guariti: 75… - LimLuca : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 101.551 • Deceduti: 27.967 (+285, +1,0%) • Dimessi/Guariti: 75… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 285

Corriere dello Sport.it

Quasi 28mila morti in Italia per coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 285 decessi. Il totale arriva a 27967. I guariti sono 75945, con ...E' stato appena diramato il bollettino giornaliero da parte della Protezione Civile per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus. Le persone attualmente positive in Italia ... anche il numero dei ...