Conte alla Camera difende la fase 2: «Con riapertura totale terapie intensive sature» (Di giovedì 30 aprile 2020) fase 2 Conte alla Camera: «Con riapertura totale terapie intensive sature». Si apre con un battibecco e sedute immediatamente sospesa la comunicazione urgente del premier Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. Conte è senza mascherina, ma i ministri presenti sono distanziati. Proteste rumorose da parte dell’opposizione, però, costringono la presidente a sospendere per un attimo la seduta. fase 2 Conte: «Il governo ha sempre compreso la gravità del momento» Fin dall’inizio del suo intervento Conte ha difeso a spada tratta l’operato del suo governo nella crisi del Covid-19. In particolare, sulla parziale riapertura del 4 maggio che sta sollevando forti malumori, ha ribadito la necessità di seguire le indicazioni del comitato tecnico-scientifico. «Altrimenti l’epidemia riesploderebbe e le terapie intensive ... Leggi su urbanpost Coronavirus e Fase 2 - al via l'informativa di Conte alla Camera

Fase 2 - Conte parla senza mascherina : bagarre alla Camera

