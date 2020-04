Andrea Damante quarantena violata | con due amici su un’auto FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 30 aprile 2020)scatta unadi troppo e scoppia la polemicaè riuscito a tornare al centro dei gossip, prima per la storia con Giulia De Lellis, adesso per la sua ultima bravata. Il dj di Verona, avrebbe violato la, questa è la conclusione alla quale sono arrivati i suoi follower su Instagram a causa di unapubblicata dal Vicolo delle news. DallaÈ chiaro cheè in auto insieme a due suoi, sono in tre, indossano la mascherina, Mìma sono tutti e tre abbastanza vicini. Ovviamente una volta essere stata pubblicata laha fatto il giro del mondo, quindi Chiunque lo ha criticato anche pesantemente sotto vari post. Accusato di essere una persona famosa, quindi come tale essendo seguito da molti ragazzini che oggi stanno rinunciando alle uscite avrebbe dovuto dare il buon esempio. Cosa che ha scelto di ...