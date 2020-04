Aeroporto Firenze: riprende operatività dal 4 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Su disposizione di Enac-Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, la limitazione dell'operatività dell'Aeroporto di Firenze era in vigore dal 14 marzo scorso in applicazione del decreto ministeriale numero 112 del 12 marzo 2020 Leggi su firenzepost Aeroporto Firenze chiuso per decreto del ministro De Micheli. Resta aperto Pisa

Coronavirus : aeroporto Firenze chiuso per decreto del ministro De Micheli. Resta aperto Pisa (Di giovedì 30 aprile 2020) Su disposizione di Enac-Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, la limitazione dell'operatività dell'diera in vigore dal 14 marzo scorso in applicazione del decreto ministeriale numero 112 del 12 marzo 2020

FirenzePost : Aeroporto Firenze: riprende operatività dal 4 maggio - ComitatoPiero : RT @TgrRaiToscana: Ancora un rinvio per la tanto attesa ordinanza sulla fase due del trasporto pubblico locale. Restano da sciogliere i nod… - Fabbrifilippo67 : RT @rep_firenze: Toscana, dal 4 maggio riapre l'aeroporto di Peretola [aggiornamento delle 13:37] - robertodiloreto : RT @TgrRaiToscana: Ancora un rinvio per la tanto attesa ordinanza sulla fase due del trasporto pubblico locale. Restano da sciogliere i nod… - ProtCivComuneFi : Temperatura attuale misurata in zona Firenze Aeroporto : 20.29 -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Firenze Aeroporto Firenze di nuovo operativo dal 4 maggio gonews Aeroporti Ciampino e Firenze riaprono lunedì 4 maggio

ROMA – La Ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto col Ministero della Salute Roberto Speranza, il provvedimento per la ripresa della piena operatività degli ...

Aeroporto Firenze: riprende operatività dal 4 maggio

FIRENZE – Da lunedì 4 maggio riprenderà l’operatività dell’aeroporto di Firenze. Lo rende noto Toscana Aeroporti, ricordando che ciò sarà possibile in applicazione alle modifiche al decreto Legge n. 1 ...

ROMA – La Ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto col Ministero della Salute Roberto Speranza, il provvedimento per la ripresa della piena operatività degli ...FIRENZE – Da lunedì 4 maggio riprenderà l’operatività dell’aeroporto di Firenze. Lo rende noto Toscana Aeroporti, ricordando che ciò sarà possibile in applicazione alle modifiche al decreto Legge n. 1 ...