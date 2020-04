The Last of Us 2 scontato su Amazon: ripartono i preordini su PS4 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il cammino di The Last of Us 2 verso la tanto agognata data di uscita ufficiale è stato sicuramente assai tortuoso. E con colpe imputabili non solo agli sviluppatori di Naughty Dog o al publisher Sony. Quella che, a conti fatti, rappresenta con Ghost of Tsushima l'ultima grande esclusiva destinata a PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro è stata infatti protagonista di un destino travagliato. Attesa inizialmente a febbraio, l'avventura post apocalittica con protagonisti Ellie e Joel è stata subito dopo rimandata a fine maggio, per poi essere vittima di un'ulteriore rinvio a data da destinarsi, lasciando nello sconforto tutti quei player che la attendevano al varco con fisiologica eccitazione. https://youtu.be/btmN-bWwv0A Come se non bastasse la pandemia da Coronavirus a metterci del suo, negli ultimi giorni sono apparsi in rete tantissimi video spoiler di The Last ... Leggi su optimagazine The Last of Us : Part II nell'occhio del ciclone dopo i leak tra pre-order cancellati - boicottaggio e richieste di riscrittura

The Last of Us Part II e i gravi spoiler : 'forse i piani alti di Naughty Dog meritano un dito medio ma perché ferire i tuoi colleghi?'

The Last of Us Part II e il pericolo spoiler : anche Ryan McCaffrey di IGN si scaglia contro il leaker (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il cammino di Theof Us 2 verso la tanto agognata data di uscita ufficiale è stato sicuramente assai tortuoso. E con colpe imputabili non solo agli sviluppatori di Naughty Dog o al publisher Sony. Quella che, a conti fatti, rappresenta con Ghost of Tsushima l'ultima grande esclusiva destinata a PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro è stata infatti protagonista di un destino travagliato. Attesa inizialmente a febbraio, l'avventura post apocalittica con protagonisti Ellie e Joel è stata subito dopo rimandata a fine maggio, per poi essere vittima di un'ulteriore rinvio a data da destinarsi, lasciando nello sconforto tutti quei player che la attendevano al varco con fisiologica eccitazione. https://youtu.be/btmN-bWwv0A Come se non bastasse la pandemia da Coronavirus a metterci del suo, negli ultimi giorni sono apparsi in rete tantissimi video spoiler di The...

Sankarbasu123 : RT @worldpainting2: The Last Supper (1310-1320) Pietro Lorenzetti - STCHIEL1 : RT @EWTNVatican: 80th Grand Master of the Sovereign @orderofmalta, Frà Giacomo Dalla Torre has died in Rome. ?? June 28, 2019 | Last Meeti… - irinadeIgado : la serie di the last of us mi da gioie quando esce . - ITSMARIC4 : MA È LA SPIAGGIA DI THE LAST SONG - dibanezgut : RT @EWTNVatican: 80th Grand Master of the Sovereign @orderofmalta, Frà Giacomo Dalla Torre has died in Rome. ?? June 28, 2019 | Last Meeti… -