Rughe addio | come sconfiggerle con i 5 alimenti anti-età!

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Siete pronte a direalle? E che domanda… certo che sì! Quale donna non sogna di scoprire la formula magica per fermare il tempo e apparire sempre giovane e bella? Purtroppo l’invecchiamento cutaneo è un cruccio che, dopo i 40 anni, rende il viso di molte donne precocemente “maturo”. Con l’età, cominciano a formarsi piccoli solchi sulla pelle, per via della mimica facciale.fare per prevenirli o attenuarli? Innanzitutto, curando l’alimentazione e introducendo i cibi più indicati a rallentare i danni ossidativi. Già ma quali? Sono ben 5 gli ingredientietà davvero miracolosi! Curiose? Iniziamo! 1.con i MIRTILLI! Uno deglidal dimostrato potereage sono proprio i mirtilli. Contengono, infatti, la dose ottimale di Vitamina C e Vitamina A. Diversi studi hanno ...