"Questo governo è schiavo dei sindacati", dice Salvini (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Dall'opposizione non possiamo imporci. Ma possiamo fare pressioni, per fermare la tirannia della Cgil”. Lo dichiara in un'intervista a La Stampa di Torino il leader della Lega Matteo Salvini, che ritiene Questo governo “sbilanciato a sinistra” e con “un problema di mentalità”. Ovvero sia: “La Cgil blocca tutto”, a cominciare da “i voucher, il saldo e stralcio, il condono fiscale, il nuovo codice degli appalti. Non ce l'ho con loro, ma con chi glielo lascia fare”. “La nostra pazienza si è esaurita” assicura il leader della Lega che tuttavia si dice disponibile a offrire al governo “un piano di ricostruzione nazionale” che includa un “via la burocrazia, via il codice degli appalti, via le pendenze edilizie” perché per la Fase 2 “servono certezze, ma qui c'è ... Leggi su agi Giorgia Meloni : “Se era giusto manifestare contro il regime fascista - è legittimo farlo anche contro questo governo”

