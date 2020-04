Pazzesco, cosa spunta di fianco a lui: Conte beccato in flagrante, ma non era “Se ami l'Italia, mantieni le distanze”? (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Se ami l'Italia, mantieni le distanze”. Questa la frase con cui Giuseppe Conte ha annunciato la Fase 2 contro il coronavirus nella conferenza di domenica sera. Frase che non rispecchia però la realtà. Dopo la figuraccia del premier, immortalato a Genova alla presenza di una folla non rispettosa delle norme anti-Covid (in occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte Morandi ndr), ecco che spunta un'altra foto di assembramento. A diffondere lo scatto è la pagina ufficiale della Lega, che mostra un gruppo di fotografi ammassati uno a fianco all'altro, intenti a fotografare il presidente del Consiglio. Ma quello che fa più indignare molti è il mancato rimprovero di Conte che, sia in quest'occasione che a Genova, ha fatto finta di nulla in barba ai suoi stessi provvedimenti. Leggi su liberoquotidiano Terence Hill - Don Matteo : dopo l’ultima puntata succede qualcosa di pazzesco (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Se ami l'Italia, mantieni le distanze”. Questa la frase con cui Giuseppeha annunciato la Fase 2 contro il coronavirus nella conferenza di domenica sera. Frase che non rispecchia però la realtà. Dopo la figuraccia del premier, immortalato a Genova alla presenza di una folla non rispettosa delle norme anti-Covid (in occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte Morandi ndr), ecco cheun'altra foto di assembramento. A diffondere lo scatto è la pagina ufficiale della Lega, che mostra un gruppo di fotografi ammassati uno aall'altro, intenti a fotografare il presidente del Consiglio. Ma quello che fa più indignare molti è il mancato rimprovero diche, sia in quest'occasione che a Genova, ha fatto finta di nulla in barba ai suoi stessi provvedimenti.

stenric56 : RT @Libero_official: Pazzesco, cosa spunta di fianco a lui: #Conte beccato in flagrante, ma non era “Se ami l’Italia, mantieni le distanze”… - MichelaRoi : RT @Libero_official: Pazzesco, cosa spunta di fianco a lui: #Conte beccato in flagrante, ma non era “Se ami l’Italia, mantieni le distanze”… - PTroia1986 : RT @Libero_official: Pazzesco, cosa spunta di fianco a lui: #Conte beccato in flagrante, ma non era “Se ami l’Italia, mantieni le distanze”… - Noovyis : (Pazzesco, cosa spunta di fianco a lui: Conte beccato in flagrante, ma non era “Se ami l'Italia, mantieni le distan… - Libero_official : Pazzesco, cosa spunta di fianco a lui: #Conte beccato in flagrante, ma non era “Se ami l’Italia, mantieni le distan… -