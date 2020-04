Nuovo METEORITE dopo quello NON previsto altra sera

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Di meteoriti si parla da anni, e come si sa, essi possono costituire un pericolo per il nostro Pianeta. Al momento, il rischio che un grossoimpatti sulla Terra e spazzi via la vita, non èda nessuno. Eppure si parla spesso di meteoriti che passano in vicinanza del nostro Pianeta. Vi domanderete come mai. Il maggior rischio è che piccolo meteoriti, detti anche bolidi possano raggiungere la nostra orbita e causare danni. Il bolide che esplose in prossimità di Čeljabinsk nel febbraio 2013 aveva un diametro stimato di 20 metri prima che andasse in frantumi a contatto con l'atmosfera terrestre. Pensate che quando si parla di Meteoriti, questi possono avere il diametro anche di 2 km di diametro, ma questi, per fortuna, nonostante le risorse scientifiche relativamente limitate, sembrerebbe possano essere intercettati. L'eventuale problema si ...