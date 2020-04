Maturità e Coronavirus | le novità | via agli esami il 17 giugno | addio prove scritte

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Novità dal fronte scolastico per quanto riguarda il futuro di milioni di studenti che in Italia si trovano ormai a fare i conti con un’emergenzache li ha del tutto bloccati sino a data da destinarsi. Se per le attività e molti altri settori la riapertura sembra essere sempre più vicina, soprattutto con l’inizio dal venturo 4 maggio della fase 2, non si può dire lo stesso per la scuola, categoricamente ferma sino a quando il pericolo contagio non sarà del tutto fugato. A rivolgersi proprio oggistudenti è stato il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Maturità 2020, l’Esame di Stato ai tempi delSe l’emergenzaha del tutto paralizzato lo Stivale, parlando di Scuola, l’epidemia l’ha del tutto cristallizzata e tuttora la tiene prigioniera di ...