L'orso Papillon è stato catturato (Di mercoledì 29 aprile 2020) E' stato catturato sulle montagne del Trentino l'orso M49. Papillon, come era stato ribattezzato dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, è stato catturato dalla forestale trentina sulle montagne sopra Tione nel gruppo delle Giudicarie nel Trentino occidentale. La cattura dell'orso risale alle ore 21,30 di ieri sera e nella notte è stato trasportato al centro faunistico del Casteler a Trento Sud da dove nel luglio dello scorso anno era fuggito. L'animale e' in buone condizioni fisiche e la cattura e' avvenuta mediante una trappola tubo. Nei giorni di Pasqua l'orso si trovava sul Carega, nella zona orientale del Trentino. Successivamente il plantigrado si è spostato attraverso i monti Lessini verso ovest giungendo sulla valle dell'Adige ed attraversandola. Veloce lo spostamento verso il lago di Garda dove è stato visto presso Cassone di ... Leggi su agi L'orso Papillon è tornato a casa

