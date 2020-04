La Camera approva il def e lo scostamento di bilancio Gualtieri | “Deficit e debito

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Votosul def e sullodi: “No a misure lacrime e sangue”. ROMA – Il voto dellasul def e sullodiha dato esito positivo. Nessun problema per le due misure che hanno avuto il parere positivo. La seconda misura ha visto il Parlamento unito con 512 a favore e uno solo contrario. Si tratta di Vittorio Sgarbi che durante le dichiarazioni di voto ha ammesso la sua intenzione di votare contro il provvedimento. Il Def, invece, è statoto a Montecitorio con 295 voti a favore e 191 no con il Centrodestra che ha ribadito il proprio no a questa misura. Fonte foto: https://www.facebook.com/deideputati: “No a misure lacrime e sangue” Prima del voto il ministroè ritornato su entrambe le misure precisando che “in Italia non sono necessarie ...