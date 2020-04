Guyana Francese | Kourou | 11 maggio “riapre” base spaziale e lancio VEGA a giugno

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Riprende l’attività del Centroeuropeo dinella. L’industria italiana Avio di Colleferro che realizza i da tempo famosi lanciatoriinforma che il CNES (Agenzia) e Arianespace hanno comunicato oggi 29 aprile il ritorno graduale all’operatività del CentroGuyanese a partire dall’11. Il Centro diera stato chiuso durante il picco dell’emergenza COVID-19 il 16 marzo 2020. A quel punto le operazioni necessarie alnumero 16 diPOC (Proof Of Concept), previsto per la fine dello stesso mese, erano state sospese mentre il lanciatore e i satelliti a bordo erano stati messi in sicurezza. La ripresa delle attività avverrà ora secondo i più alti standard di sicurezza sanitaria, inclusa la quarantena per tutto il personale di ...