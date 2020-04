Fase 2 | allarme per misure distanziamento su mezzi pubblici

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – A pochi giorni dall’avvio della2 resta irrisolto il problema dei trasporti. Come faranno le imprese del Trasporto Pubblico Locale (TPL) a muovere milioni di lavoratori ogni giorno senza il rischio di fornire un servizio insufficiente o, peggio, creare assembramenti? Queste tematiche sono state sollevate dalle due principali associazioni del settore, l’Agens, aderente a Confindustria, e l’Asstra, in vista della data del 4 maggio, in cui riapriranno le imprese della manifattura e delle costruzioni. Un problema destinato ad acuirsi il 18 maggio, quando riapriranno anche i negozi, ed il 1° giugno, quando si darà il via anche a bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e così via. La3, che potrebbe partire dopo l’estate con l’avvio delle scuole, potrebbe portare il problema a dimensioni ...