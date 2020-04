F1, il protocollo per far ripartire il Mondiale 2020: gare a porte chiuse e voli privati (Di mercoledì 29 aprile 2020) Si inizierà? Si farà il tentativo. Il Circus della F1 pare stia già approntando un piano sull’inizio del campionato in piena emergenza sanitaria. La pandemia, come è noto, ha causato l’annullamento di diversi round, ultimo dei quali in Francia (28 giugno), e quindi Liberty Media sta cercando delle soluzioni per dare il via alle danze, tenendo conto chiaramente di tutti i rischi annessi e connessi. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il nuovo calendario dovrebbe prevedere come primo weekend quello in Austria il 5 luglio. Sempre secondo le ipotesi della testata citata, si dovrebbero tenere due GP consecutivi in terra austriaca (5-12 luglio), ma per fare questo è da capire come le scuderie potranno accedere alla struttura, tenendo conto dei blocchi precauzionali dei confini per l’emergenza menzionata. La stessa situazione si dovrebbe ... Leggi su oasport Coronavirus Serie A/ AIC - Tommasi : "Chiesto protocollo per allenamenti individuali"

