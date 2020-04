Attentato in Siria, 46 vittime ad Afrin (Di giovedì 30 aprile 2020) Attentato in Siria. 46 le vittime ad Afrin. Ankara accusa le milizie Ypg ma non c’è stata nessuna rivendicazione. Afrin (Siria) – Attentato in Siria. Nella giornata di martedì 28 aprile 2020 un’autobomba è esplosa ad Afrin provocando la morte di 46 persone. Ankara ha accusato le milizie Ypg anche se non c’è stata nessuna rivendicazione. Autobomba esplode ad Afrin L’esplosione, segnalata dall’Ong, è avvenuta in una zona affollata di negozi con diverse persone che stavano facendo degli acquisti prima dell’ifat, il solito pasto della rottura giornaliero durante il mese del Ramadam. fonte foto https://twitter.com/LaVispettaNessuna rivendicazione ma la tensione in Siria ritorna molto alta anche in piena emergenza coronavirus. fonte foto copertina https://twitter.com/LaVispetta Notizia in ... Leggi su newsmondo C’è stato un attentato ad Afrin - in Siria : sono morte almeno 40 persone (Di giovedì 30 aprile 2020)in. 46 lead. Ankara accusa le milizie Ypg ma non c’è stata nessuna rivendicazione.) –in. Nella giornata di martedì 28 aprile 2020 un’autobomba è esplosa adprovocando la morte di 46 persone. Ankara ha accusato le milizie Ypg anche se non c’è stata nessuna rivendicazione. Autobomba esplode adL’esplosione, segnalata dall’Ong, è avvenuta in una zona affollata di negozi con diverse persone che stavano facendo degli acquisti prima dell’ifat, il solito pasto della rottura giornaliero durante il mese del Ramadam. fonte foto https://twitter.com/LaVispettaNessuna rivendicazione ma la tensione inritorna molto alta anche in piena emergenza coronavirus. fonte foto copertina https://twitter.com/LaVispetta Notizia in ...

