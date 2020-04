Taylor Swift: il suo nuovo album non autorizzato da lei è un disastroso flop (la popstar sarà felice) – ecco il numero delle copie (Di mercoledì 29 aprile 2020) La scorsa settimana Taylor Swift è stata informata dai fan che la sua ex casa discografica stava per rilasciare un suo album live senza il suo permesso (legalmente possono farlo). “Voglio ringraziare i miei fan per avermi fatto sapere che la mia ex etichetta discografica stasera pubblicherà un album di mie esibizioni dal vivo. Sono sempre onesta con voi ragazzi su queste cose, quindi volevo solo dirvi che questa versione non è stata approvata da me. Mi sembra che Scooter Braun e i suoi finanziatori, 23 Capital, Alex Soros e la famiglia Soros e The Carlyle Group abbiano visto gli ultimi bilanci e realizzato che pagare 330 milioni di dollari per la mia musica non era esattamente una scelta saggia e loro hanno bisogno di soldi”. Ma com’è andato questo disco? Secondo Showbiz411, solo Spotify e You Tube avrebbero accettato di inserire ... Leggi su bitchyf Austin Swift (fratello di Taylor) e Tom Felton (Draco Malfoy) limonano in ‘Braking For Whales’ : VIDEO

