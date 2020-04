Rifiuti: partnership Eni e A2a per quelli industriali (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Eni e A2a stringono una partnership per la gestione dei Rifiuti industriali. “Eni, attraverso la società ambientale Eni Rewind, e A2A Ambiente hanno siglato un Memorandum of Understanding per l’avvio di una collaborazione per la gestione di Rifiuti speciali di natura industriale, l’ottimizzazione dei processi e l’individuazione di innovative soluzioni impiantistiche End-to-End”, spiega una nota. “E’ nel Dna di A2A l’intraprendenza, l’innovazione e l’alleanza con partner qualificati e metterle a servizio dell’economia circolare e a vantaggio dei territori, e la firma di questo memorandum con Eni, di cui siamo molto soddisfatti, incontra perfettamente questa visione”, afferma Valerio Camerano, amministratore delegato del gruppo. “La nostra missione, ribadita nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Eni e A2a stringono unaper la gestione dei. “Eni, attraverso la società ambientale Eni Rewind, e A2A Ambiente hanno siglato un Memorandum of Understanding per l’avvio di una collaborazione per la gestione dispeciali di natura industriale, l’ottimizzazione dei processi e l’individuazione di innovative soluzioni impiantistiche End-to-End”, spiega una nota. “E’ nel Dna di A2A l’intraprendenza, l’innovazione e l’alleanza con partner qualificati e metterle a servizio dell’economia circolare e a vantaggio dei territori, e la firma di questo memorandum con Eni, di cui siamo molto soddisfatti, incontra perfettamente questa visione”, afferma Valerio Camerano, amministratore delegato del gruppo. “La nostra missione, ribadita nel ...

