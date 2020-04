Maid of Sker arriva anche su console e si mostra in un nuovo Trailer

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 28 aprile 2020) Lo scorso anno Walves Interactive annunciò l’arrivo di unSurvival Horror su PC, quest’oggila notizia che usciràsua partire da quest’anno, per la precisione su PS4, Nintendo Switch e Xbox One.ofesce nel 2020 su PC eofè un Survival Horror in prima persona, ambientato in un hotel remoto, il quale racconta la storia del folklore britannico. Basato su una storia realmente accaduta nel lontano 1898 aHouse. I giocatori vestiranno i panni di Thomas Evans, musicista coinvolto in una terrificante battaglia per salvare la donna che ama. Le decisioni prese porteranno i giocatori davanti a finali differenti. Il gioco vanta un sistema di intelligenza artificiale basato sul suono 3D è la principale meccanica del gameplay di sopravvivenza. Nascondersi, correre, strisciare, ...