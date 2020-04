Lea Michele è incinta? La star di Glee aspetta un figlio dal marito Zandy Reich (Di martedì 28 aprile 2020) Lea Michele è incinta, almeno secondo quanto riporta EW citando una fonte anonima molto vicina alla coppia. In realtà si parla di questa possibile gravidanza ormai da qualche settimana visto che i sexy vestiti e le pose per intero hanno lasciato il posto a mezzi busti (in cui non si vede spesso la pancia), tute e maglioni larghi. Qualcuno potrebbe optare dicendo che ci troviamo in quarantena e tutti abbiamo un po' smesso di agghindarci un po', ma il dubbio rimane. Il suo volto un po' stanco e le foto a mezzo busto sembrano confermare che la notizia sia vera. Al momento Lea Michele è rimasta in silenzio così come ha fatto il marito Zandy Reich ma i fan hanno già preso d'assalto i suoi profili social per cercare di capire se sia tutto vero oppure no contenti che per lei ci sia stato l'atteso lieto fine. Secondo quanto riporta People, l'ex stella ... Leggi su optimagazine "Lea Michele incinta". E Twitter italiano impazzisce : la gioia più grande dopo un dolore atroce

Al grande pubblico forse il nome di Lea Michele non è così familiare, ma tra i (non più) giovanissimi è una celebrità: l'ex star di Glee, serie tv cult dello scorso decennio, aspetta un bambino dal ma ...

Lea Michele aspetta un figlio dal marito Zandy Reich Cicogna in volo per Lea Michele. L'attrice e cantante lanciata da Glee è in attesa del suo primo figlio. A dare la notizia il sempre informato Peop ...

