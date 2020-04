Emergenza Coronavirus, Conte: «Non risolveremo tutti i problemi» (Di martedì 28 aprile 2020) Il premier Conte ha parlato dell’Emergenza Coronavirus e delle misure che verranno messe in atto dal prossimo 4 maggio Il premier Conte, in visita a Lodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Rainews. Ecco le sue parole. Conte – «Non risolveremo tutti i problemi, bisogna dirlo ai cittadini, perché le sofferenze sono tali e cosi’ diffuse che e’ difficile rispondere a tutte le richieste, ma interverremo in modo serio a gran parte delle categorie in difficoltà. Cittadini delusi? Abbiamo seguito sin qui un metodo, non possiamo permetterci adesso di procedere con avventatezza e improvvisazione. Molti cittadini saranno rimasti delusi, mi spiace, ma il nostro obiettivo è tutelare la salute di tutti i cittadini, non possiamo accantonare questo obiettivo da una settimana all’altra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus : Calderone (Consulenti lavoro) - 'con cig salari quasi dimezzati - emergenza sociale'

Coronavirus, dottoressa in trincea a New York suicida per lo stress: era guarita dal Covid-19

Era guarita dal coronavirus ma non è sopravvissuta al trauma emotivo di aver visto troppe morti e troppo orrore nell'ospedale in cui era in prima linea. Così Lorna M. Breen, 49 anni, direttrice del di ...

Coronavirus, campagna Confesercenti Toscana: "Riaprire il 4 maggio"

Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza ...

