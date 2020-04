Eleonora Giorgi, spunta una confessione fatta dietro le quinte: “Sta fingendo, Clizia non le piace” (FOTO) (Di martedì 28 aprile 2020) Poco fa, l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato alcuni video davvero molto interessanti in merito alla coppia Clizia e Paolo. Nel caso specifico, a finire nel mirino è stata la madre dell’ex gieffino. Stando a quanto emerso, pare che Eleonora Giorgi abbia fatto una confessione dietro le quinte di Live non è la D’Urso ad una persona molto vicina all’influencer. Il contenuto di tale sfogo farebbe riferimento al fatto che l’attrice stia fingendo di gradire l’Incorvaia ma, in realtà, si augura tutt’altro per suo figlio. La Marzano è stata alquanto certa nel fare queste dichiarazioni, ad ogni modo, vediamo tutti i dettagli. La confessione fatta dietro le quinte da Eleonora Giorgi Domenica scorsa, durante il collegamento con il programma di Barbara D’Urso, Clizia, Paolo e sua mamma hanno parlato della splendida ... Leggi su kontrokultura Ciavarro-Incorvaia - Eleonora Giorgi non è d’accordo : la rivelazione

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia : Eleonora Giorgi contraria? Il retroscena

