Ebac | report del 28 aprile | supporto per oltre 13mila lavoratori

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Abbiamo già ricevuto i primi soldi ed è per noi il primo, vero, concreto aiuto ricevuto dal giorno della chiusura”. Nonostante la serranda abbassata dal 10 marzo, come tutti i colleghi artigiani – barbieri, parrucchieri ed estetiste – c’è un sorriso sul volto di Amedeo Polverino, titolare dell’omonimo salone di acconciature di Portici, “I Polverino”, ereditato dal papà Gino, un decano del settore e premiato in occasione dei 25 anni dalla fondazione dell’Campania per fedeltà contributiva. È stata proprio la sua adesione all’Ente bilaterale per l’artigianato a garantire alla impresa di famiglia e ai suoi, tra i primi in Campania, l’erogazione del contributo straordinario COVID-19 proveniente da FSBA, il ...