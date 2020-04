Coronavirus | Renzi | ‘problema non è rapporto con governo | ma metodi**’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Il problema non è ilcon il. Ho solo spiegato perché continuare a intervenire sulle libertà costituzionali in questo modo è sbagliato e costituisce un pericoloso precedente. Lo dirò anche giovedì in Aula in Senato”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo, ‘problema non ècon, ma metodi**’ CalcioWeb.