Coronavirus, Lotito: “Dpcm di Conte è illogico. Troveremo Dzeko e Immobile ad allenarsi a Villa Borghese” (Di martedì 28 aprile 2020) Il valore sociale del calcio. E’ quello su cui punta il presidente della Lazio Claudio Lotito per provare a riprendere il campionato di Serie A, prospettiva seriamente messa in dubbio dall’ultimo dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha permesso gli allenamenti dal 4 maggio solo per gli sport individuali, mentre le squadre potranno ricominciare le sedute dal 18 maggio ma senza la certezza di terminare la stagione. Per Lotito il provvedimento del premier ha tutta una serie di problemi: il patron dei biancocelesti li ha sottolineati, a modo suo: “Sappiamo con certezza che questo virus non scompare da qui a pochi giorni e dobbiamo abituarci a conviverci. Al di là dei diritti tv, dei valori economici, che esistono e sono importanti – ha spiegato – quello che conta di più è far capire l’importanza del valore sociale del ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Serie A/ Malagò pensa allo stop - Lotito vuole lo spareggio scudetto

Coronavirus - l’ultima idea di Lotito : “Sì a una partita secca contro la Juve per lo scudetto. Playoff? No - Atalanta e Inter sono indietro”

